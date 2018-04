Venda de imóveis novos cai 5,3% em outubro nos EUA As vendas de imóveis residenciais novos caíram 5,3% em outubro na comparação com setembro nos EUA, para uma taxa anual sazonalmente ajustada de 433 mil, informou hoje o Departamento de Comércio dos EUA. Esse é o menor nível desde o de 401 mil registrado em janeiro de 1991. O aumento de 2,7% anunciado anteriormente para setembro foi revisado em forte baixa, para expansão de apenas 0,7%. Na comparação com outubro de 2007, a queda foi de 40,1%. O relatório mostrou que havia estimados 381 mil imóveis à venda no final de outubro, o que representa 11,1 meses de oferta ao ritmo de vendas atual. Ao final de setembro, eram 414 mil imóveis à venda, um estoque de 10,9 meses. O preço médio de um imóvel novo diminuiu 12,2% em outubro na comparação com igual mês do ano passado, para US$ 272,3 mil. Em relação a setembro, o recuo foi de 4%. As informações são da Dow Jones.