Venda de imóveis novos em SP bate recorde em setembro

O ritmo de vendas de imóveis novos residenciais na cidade de São Paulo foi recorde histórico em setembro, segundo divulgou nesta quinta-feira,12, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP). O indicador Vendas Sobre Oferta (VSO) ficou em 30,8% no mês, o que indica que para cada 1.000 unidades ofertadas, 308 foram vendidas. Em agosto, o VSO foi de 22,7%.

Em setembro, foram vendidas 5.049 unidades, 98,5% acima do mesmo mês do ano passado e 41,1% superiores às vendas de agosto. Conforme o Secovi-SP, o volume vendido em setembro só não superou as 5.428 unidades registradas em dezembro de 2007. As vendas somaram R$ 1,3 bilhão, ante R$ 665,3 milhões no mesmo período do ano passado.

De janeiro a setembro, foram vendidas 25.087 moradias, 11,9% a menos que no mesmo período do ano passado. Em nota, o Secovi-SP informou que "é grande a possibilidade de fechar 2009 com volume escoado de 33 mil a 34 mil unidades, ante 32,8 mil unidades vendidas no ano passado". Dados da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp) indicam que o maior número de lançamentos mensais do ano também foi registrado em setembro, com 4.286 unidades, 81% a mais que no mesmo mês de 2008 e 25% acima do total de agosto.