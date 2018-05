Venda de imóveis novos tem melhor maio desde 2009, aponta Secovi

SÃO PAULO - As vendas de imóveis residenciais novos na capital paulista totalizaram 3.278 unidades em maio, queda de 6,0% na comparação com abril, mas 20,2% superior ao comercializado no mesmo mês do ano passado, de acordo com pesquisa divulgada pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). As vendas em maio foram as mais altas no mês desde 2009. No acumulado dos primeiros cinco meses de 2013, as vendas totalizaram 13.628 unidades, 34,5% mais que no mesmo período de 2012.

Os lançamentos de novos projetos somaram 2.372 unidades em maio, redução de 12,7% ante abril, e leve alta de 0,8% ante o mesmo mês de 2012, segundo levantamento feito pela Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp) para o Secovi-SP. No acumulado dos primeiros cinco meses de 2013, os lançamentos somaram 10.409 unidades, aumento de 35,7% em relação ao mesmo período de 2012.

Na avaliação do sindicato, o comportamento de vendas e de lançamentos residenciais na cidade de São Paulo neste ano tem demonstrado consistência e tendência de crescimento. "Considerando-se que, tradicionalmente, a comercialização de imóveis aumenta no segundo semestre, as perspectivas para o ano seriam positivas", afirma.

A comercialização de imóveis em maio movimentou R$ 1,78 bilhão, o que representa leve queda 0,7% ante abril, considerando dados atualizados pela variação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC).

O indicador de vendas sobre oferta (total de unidades vendidas dentre o total ofertado) acumulado de 12 meses ficou em 62,7%. O indicador superou maio de 2012 (61,4%) e abril deste ano (61,2%). Segundo o Secovi-SP, este é o melhor desempenho observado desde setembro de 2011, quando o indicador registrou a marca de 64,4%.

Os imóveis de dois dormitórios tiveram participação de 47,4% nas vendas de maio, o equivalente a 1.555 unidades. Em seguida, aparecem as moradias de apenas um quarto, com fatia de 27,4% do total de vendas.