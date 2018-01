Venda de imóveis supera 2001 primeira vez no ano Pela primeira vez no ano, a venda acumulada de imóveis ultrapassou a de igual período de 2001. Entre janeiro e outubro, foram comercializadas 12.196 unidades, contra as 12.062 do mesmo intervalo do ano passado, uma alta de 1,1%. No acumulado até setembro, as vendas somavam 10.855 unidades, 1,4% menos que as 11.008 de 2001. Segundo o presidente do Sindicato da Habitação do Estado (Secovi-SP), Romeu Chap Chap, o desempenho reflete maior confiança da classe média no futuro do País. Ele afirma que o ânimo da classe média foi expressado pelo Índice de Velocidade de Vendas (IVV), que mede a quantidade percentual de imóveis comercializados, sobre o estoque, num determinado período. O IVV dos apartamentos de três dormitórios foi de 12,2% em outubro, à frente dos de quatro dormitórios (10,7%), dois (7,3%) e um (4,4%). Ele acredita que a demanda pelos três dormitórios só não foi maior por falta de financiamento habitacional.