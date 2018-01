Venda de imóveis usados cresce 14,58% em 2005 A venda de imóveis usados cresceu 14,58% no estado de São Paulo em 2005, na comparação com o ano anterior, de acordo com pesquisa feita pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci) apurada em 37 cidades, incluindo a Capital. ?Esse comportamento do mercado em 2005 indica que o crescimento pode ter vindo para ficar, ancorado na ampliação do crédito bancário para a casa própria, na estabilidade da economia e no aumento do emprego?, analisa o presidente do Creci-SP, José Augusto Viana Neto. Segundo ele, novas medidas de estímulo à construção e, principalmente, ao financiamento de imóveis deverão dar sustentação à continuidade desse movimento positivo que gera empregos, diminui tensões sociais, amplia a arrecadação do governo mesmo com eventual redução de alguns impostos e coloca nova perspectiva de vida para milhares de cidadãos. A pesquisa do Creci revelou ainda que dezembro do ano passado foi o quinto mês consecutivo em que se registrou aumento do número de negócios fechados nas imobiliárias do Estado. O índice de vendas evoluiu de 0,7402 em novembro para 0,7460 em dezembro, com uma expansão de 0,78%. Resultado de dezembro por regiões O Interior puxou a alta em dezembro, com crescimento de 3,32% no total de imóveis vendidos em comparação com novembro. No Litoral, as vendas tiveram alta de 2,46% e, na Capital, de 2,25%. O contraponto ficou por conta da região do ABCD mais Guarulhos e Osasco: as vendas de casas e apartamentos usados em dezembro foram 9,02% inferiores às de novembro.