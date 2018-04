Os estoques de imóveis usados caíram 0,7% ao final de junho para 3,82 milhões de imóveis disponíveis para a venda. Isto significa que o atual estoque é capaz de atender 9,4 meses de demanda no atual ritmo de venda, abaixo da média de 9,8 meses em maio. O excesso de oferta está reduzindo os preços. O valor médio dos imóveis usados caiu 15,4% em junho, para US$ 181,8 mil. As informações são da Dow Jones.