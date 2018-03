Venda de imóveis usados sobe 9,4% nos EUA

Os economistas esperavam um ganho de 5,5% nas vendas em setembro, para uma taxa de 5,38 milhões. O nível de 5,57 milhões é o mais alto desde os 5,73 milhões em julho de 2007. Apesar do desemprego elevado nos EUA e da relutância dos consumidores em gastar, o mercado imobiliário vem se recuperando este ano. As vendas de imóveis novos subiram 30% desde que atingiram o fundo do poço em janeiro, segundo os dados mais recentes. A demanda maior deu aos construtores confiança para aumentar modestamente as construções. As vendas de imóveis usados, na comparação ano a ano, ficaram em setembro 9,2% acima do nível de setembro de 2008.

As taxas de hipotecas e os preços estão baixos. A taxa média para hipotecas de 30 anos estava em 5,06% em setembro, abaixo dos 5,19% de agosto, segundo dados da Freddie Mac. A NAR informou que o preço médio dos imóveis usados no mês passado foi de US$ 174 mil, 8,5% abaixo dos US$ 191,2 mil de setembro de 2008. O crédito fiscal de US$ 8 mil para compradores da primeira residência ajudou as vendas este ano. Mas este incentivo do governo expira no próximo mês. O setor vem pressionando por uma ampliação. As informações são da Dow Jones.