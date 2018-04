Venda de loterias da CEF bateu recorde em 2001 O ano passado foi de recorde para as vendas das loterias da Caixa Econômica Federal (CEF), que faturou R$ 2,804 bilhões, 13,29% a mais que em 2000. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, contribuíram para arrecadação o grande fluxo de pessoas à procura dos serviços do Caixa Aqui, às novidades como o jogo da Dupla-Sena e o segundo sorteio semanal da Mega-Sena. O dinheiro arrecadado com as apostas vai para o pagamento dos prêmios milionários de loterias como a Mega-Sena e para programas e fundos sociais do governo federal, a exemplo do Financiamento Estudantil (Fies), que é custeado pelo dinheiro dos jogos. Além do Fies, as loterias também destinam dinheiro para o Fundo Nacional de Cultura, Fundo Penitenciário, esportes e Seguridade Social.