Venda de manufaturados garante recorde de exportações As vendas de produtos manufaturados foram as que mais contribuíram para o aumento das exportações do País no ano passado em relação a 2002, com US$ 39,654 bilhões, um aumento de US$ 6,7 bilhões (20,2%), de acordo com dados divulgados há pouco pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior . Segundo o ministério, o ?aumento das exportações de produtos manufaturados decorreu exclusivamente da ampliação das quantidades embarcadas, uma vez que o índice de preços desse segmento permaneceu estável?. Os embarques de produtos básicos também tiveram crescimento expressivo em 2003 ante 2002, de 24,9%, tendo passado de US$ 16,952 bilhões para US$ 21,178 bilhões. Os produtos semimanufaturados tiveram crescimento de exportações de 20,2% entre 2002 e 2003, tendo passado de US$ 8,964 bilhões para US$ 10,943 bilhões. De acordo com o ministério, nos básicos e semimanufaturados, além da ampliação dos volumes exportados, ?a recuperação dos preços externos de importantes commodities de exportação agiu positivamente para a elevação das receitas?. Na pauta de exportações de 2003, os produtos manufaturado s representaram 54,3%, os básicos 29% e os semimanufaturados, 15% (as chamadas operações especiais respondem pelo outro 1,8% restante). O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Ivan Ramalho, dará entrevista, em instantes, para detalhar os dados da balança. Os produtos do setor de material de transportes foram os que mais geraram receitas de exportação em 2003, com vendas totais de US$ 10,6 bilhões, segundo os dados divulgados há pouco pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Esse valor, 18,6% maior do que os US$ 8,963 bilhões de 2002, respondeu por 14,6% das exportações do País no ano passado. Em seguida aparecem os produtos do complexo soja, com 11,1% de participação na pauta, o que corresponde a US$ 8,125 bilhões em vendas, 35,2% a mais do que os US$ 6,009 bilhões de 2002. Na terceira posição aparecem os produtos metalúrgicos, com 10% de participação no total exportado, ou US$ 7,306 bilhões (25,1% a mais do que os US$ 5,838 bilhões de 2002). Em seguida aparecem petróleo e derivados (6,7%, US$ 4,902 bilhões), químicos (6,6%, US$ 4,831 bilhões), carnes (5,6%, US$ 4,094 bilhões) e equipamentos mecânicos (5,3%, US$ 3,858 bilhões).