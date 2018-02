Venda de máquina agrícola cresce 13% em outubro ante setembro

A Anfavea registrou mais vendas de tratores em outubro, com alta de 9,7 por cento ante setembro, e crescimento de 18,4 sobre outubro de 2008.

No acumulado do ano até outubro, as vendas de máquinas somaram 44.526 unidades, queda de 4,2 por cento ante igual período de 2008.

A produção de máquinas agrícolas teve alta de 15,1 por cento em outubro ante o mês anterior, para 7.008 unidades, mas queda de 20,3 por cento sobre outubro de 2008.

Entre janeiro a outubro, a produção de máquinas atingiu 52.795 unidades, queda de 26,9 por cento.

As exportações do Brasil somaram 1.055 unidades em outubro, queda de 13 por cento sobre setembro e tombo de 50,7 sobre o mesmo mês do ano passado.

De janeiro a outubro, as vendas externas foram de 11.351 unidades, queda de 54 por cento.

No ano, as vendas para o exterior renderam 972,65 milhões de dólares, queda de 61,4 por cento.

No mês passado, o setor empregava 14.896 funcionários, alta de 2,1 por cento sobre setembro, mas uma queda de 19,9 por cento sobre outubro passado.

(Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)