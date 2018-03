Venda de materiais de construção sobe 5,15% em setembro

As vendas reais de materiais de construção no país cresceram 5,15% em setembro, na comparação com o mês imediatamente anterior, de acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) divulgado nesta terça-feira.

Conforme a entidade, o fato de as vendas mostrarem expansão há cinco meses "reforça a tendência de retomada do crescimento do setor após a crise".

No acumulado de 12 meses, contudo, o desempenho do setor ainda é negativo. Segundo a Abramat, as vendas no intervalo de 1 ano até setembro mostram recuo de 10,9%. Em 2009 até setembro, segundo a associação, a venda de materiais de construção mostra retração de 15,26% contra igual intervalo de 2008.

A Abramat mantém a previsão de queda de 5% nas vendas reais da indústria neste ano. "Essa previsão representa um crescimento real de 8% comparado a 2007, refletindo uma evolução mais realista do setor no ambiente pós-crise", comentou em nota o presidente da entidade, Melvyn Fox.

Em setembro, a indústria de materiais de construção empregava 0,93% mais funcionários do que em agosto. Em relação a setembro de 2008, porém, houve encolhimento de 3,95% nos postos de trabalho do setor.