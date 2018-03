Venda de materiais no país deve crescer 15,7% em 2010

A Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) estima que as vendas internas do setor deverão crescer 15,7% em 2010. A expectativa é de recuperação em relação ao desempenho apresentado este ano, que de janeiro a outubro caiu 14,81% no acumulado das vendas domésticas. Também a produção da indústria de materiais teve queda de 9% de janeiro a outubro de 2009, em relação ao mesmo período do ano passado.

A expansão esperada para o Produto Interno Bruto (PIB) da construção em 2010 é de 8,8%, para toda a cadeia.

Conforme estudo realizado pela FGV Projetos a pedido da associação, até 2016 as vendas de materiais terão crescimento real de 77,7%. A Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016, os investimentos habitacionais e a ampliação da infraestrutura são os fatores em que se baseiam tais expectativas.