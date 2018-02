Venda de material de construção cai 12,59% em outubro

As vendas internas de materiais de construção tiveram queda de 12,59% em outubro em relação ao mesmo período do ano passado, informou nesta quinta-feira, 19, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). Na comparação com setembro, as vendas subiram 2,44% em outubro. Este foi o sexto mês de seguido de crescimento em relação ao mês imediatamente anterior.

A indústria de materiais de construção acumula queda de 13,1% nas vendas domésticas nos últimos 12 meses e retração de 14,81% de janeiro a outubro. A Abramat mantém a projeção de recuo de 5% das vendas internas em 2009 em relação ao ano passado. Segundo a entidade, o nível de emprego na indústria de materiais de construção caiu 3,99% em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado. Em relação a setembro, houve um ligeiro aumento, de 0,21%.