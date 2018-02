Venda de material de construção sobe 2,44% em outubro--Abramat As vendas de materiais de construção subiram 2,44 por cento em outubro, na comparação com o mês imediatamente anterior, informou nesta quinta-feira a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). Na comparação com outubro de 2008, entretanto, o setor apurou queda de 12,59 por cento.