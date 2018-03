Venda de material de construção sobe 4% em novembro

De acordo com a Anamaco, os segmentos de cerâmica e acabamentos em geral, que inclui tintas, tiveram um crescimento de 8% no mês de novembro, "o que indica retomada de obras". Apenas no último quadrimestre do ano, a entidade prevê um incremento de 20% no volume das vendas. Segundo a Anamaco, a prorrogação da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)até junho de 2010 deve continuar impulsionando as vendas.

A Anamaco informou ainda que estima um aumento 6,5% no volume das vendas no consolidado de 2009 em comparação com o ano passado. Em 2008, o setor faturou R$ 43,23 bilhões. Para 2010, a previsão inicial é de um crescimento de 10% em relação a 2009.