Venda de novas moradias nos EUA cai inesperadamente em setembro As vendas de novas moradias nos Estados Unidos caíram inesperadamente 3,6 por cento em setembro, registrando a primeira queda desde março mostraram dados do governo neste quarta-feira. Os estoques de novas casas disponíveis no final do mês, contudo, também despencaram, para o nível mais baixo em 27 anos,