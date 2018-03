Venda de papelão ondulado cresce 6,11% em setembro A indústria de papelão ondulado registrou em setembro o melhor resultado de 2009 e o segundo melhor da história do setor. De acordo com dados preliminares divulgados hoje pela Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO), as vendas de papelão somaram 205,7 mil toneladas no mês passado, uma expansão de 6,11% em relação ao total vendido em agosto deste ano e de 5,05% sobre o total negociado em setembro de 2008. As vendas de papelão ondulado, utilizado na fabricação de embalagens, são consideradas um termômetro para o desempenho da economia no País.