Venda de papelão ondulado sobe 7,52% em outubro

O total de vendas de outubro, caso confirmado (o dado oficial deve ser divulgado apenas no próximo mês), representará o novo recorde mensal da indústria de papelão ondulado. O recorde anterior havia sido registrado em outubro de 2008, quando as vendas somaram 208,1 mil toneladas. O setor comercializou 205,67 mil toneladas em setembro deste ano, segundo dados atualizados pela entidade, alta de 5,02% sobre igual período de 2008.

Apesar da forte recuperação de vendas em setembro e outubro, a indústria brasileira de papelão ondulado continua a apresentar dado negativo no acumulado anual. As vendas do setor entre janeiro e outubro somaram 1,869 milhão de toneladas, queda de 3,2% ante igual período do ano passado.