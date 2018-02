Venda de PCs no mundo cresceu 13,4% em 2007 As vendas mundiais de computadores pessoais (PCs) totalizaram 271,1 milhões de unidades em 2007, alta de 13,4% sobre o exercício anterior, segundo dados da consultoria Gartner. A Hewlett-Packard (HP) fechou o ano na liderança mundial em vendas, com uma fatia de 18,2% do mercado. A Dell, segunda colocada, ficou com 14,3%, seguida da Acer (8,9%), Lenovo (7,4%) e Toshiba (4%). Os dados incluem computadores de mesa, portáteis e servidores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.