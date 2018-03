Venda de residências usadas cresce 7,4% nos EUA

Em outubro, as vendas de imóveis residenciais usados cresceram 9,9%, para a taxa anualizada de 6,09 milhões, em dados revisados. Originalmente, a NAR havia divulgado um aumento de 10,1% nas vendas de outubro, para a taxa anualizada de 6,10 milhões.

Segundo o economista Lawrence Yun, da NAR, as vendas de imóveis residenciais recebem suporte dos preços e juros historicamente baixos e também de um crédito fiscal de até US$ 8 mil oferecido aos norte-americanos que adquirirem sua primeira moradia. Ele acrescentou que o fortalecimento das vendas "claramente representa uma corrida dessas pessoas para não perderem o crédito fiscal". O benefício, que terminaria em novembro, foi ampliado e prorrogado até abril do ano que vem pelo Congresso dos EUA.

As taxas de hipotecas caíram em novembro. A taxa média para hipotecas de 30 anos estava em 4,88% no mês passado, abaixo dos 4,95% de outubro, segundo dados da Freddie Mac. A NAR informou que o preço médio dos imóveis usados em novembro foi de US$ 172,6 mil, 4,3% abaixo dos US$ 180,300 mil em igual mês de 2008.

Na comparação ano a ano, as vendas de imóveis residenciais usados em novembro ficaram 44,1% acima do nível registrado no mesmo período de 2008. As informações são da Dow Jones.