Venda de supermercados cai 2,86% em março, aponta Abras As vendas dos supermercados recuaram 2,86% em março na comparação com o mesmo mês do ano passado, em valores reais. Em relação a fevereiro, houve um aumento de 5,76% devido ao maior número de dias úteis. As informações foram divulgadas hoje pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). No primeiro trimestre, o setor acumula queda de 2,38% no faturamento em relação ao mesmo período de 2003. A Abras argumenta que o baixo poder aquisitivo da população e o desemprego, além das altas taxas de juros, estão afetando os resultados do setor. Em valores nominais, as vendas dos supermercados cresceram 2,86% em março, no comparativo com o mesmo mês de 2003, e 6,25%, comparado com fevereiro. No trimestre, o crescimento nominal é de 4,21%.