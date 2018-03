Venda de supermercados sobe 6% ante setembro de 2008 As vendas reais no setor supermercadista subiram 6% em setembro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo divulgou hoje a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Na comparação com agosto de 2009, as vendas reais tiveram queda de 4% no mês passado e, no acumulado dos nove primeiros meses do ano, o indicador aponta alta de 5,37%, na comparação com igual período de 2008. Os números estão deflacionados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).