Venda de títulos do governo começa hoje A partir de hoje as pessoas físicas vão poder comprar títulos do governo pela Internet. O Programa Tesouro Direto (PTD) permitirá que qualquer pessoa aplique de R$ 200 a R$ 200 mil por mês em papéis federais. Segundo o ministro da Fazenda, Pedro Malan, o objetivo do programa é incentivar a poupança de longo prazo. O governo ainda não tem idéia do universo de pessoas que poderá atrair para financiar as despesas do Tesouro, um trabalho que hoje é feito basicamente por instituições financeiras. Mas quer conquistar até os tradicionais aplicadores das cadernetas de poupança e dos fundos de renda fixa. Veja como investir Quem quiser aplicar deve fazer um cadastro na página do Tesouro (veja link abaixo) para receber uma senha. O cadastramento já está disponível desde o dia 26 de dezembro. Com a senha, poderá fazer a aplicação escolhendo o título. Serão papéis pré ou pós-fixados, corrigidos por índices de preços. Títulos corrigidos pela variação cambial não serão negociados. Na página do Tesouro, o aplicador poderá escolher o título e verificar o preço de cada papel. Fechada a compra, será agregada uma taxa de custódia de 0,43% do valor da operação e, em seguida, emitido um boleto. Com o papel na mão, ele vai a um banco - que também selecionou - e faz o pagamento. O investidor poderá esperar o vencimento do papel ou negociá-lo antes. Semanalmente, o Tesouro fará recompras e o investidor poderá vender o papel de volta ao Tesouro. Mas poderá negociá-lo no mercado secundário - entre investidores - ou carregá-lo até o vencimento. Nesta hipótese, no dia do vencimento, o Tesouro fará um crédito na conta do investidor no banco por ele indicado. Se o papel pagar juros semestrais, o crédito também será semestral.