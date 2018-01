Venda de títulos indica confiança, diz secretário do Tesouro O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, disse que o resultado do primeiro leilão de títulos do ano hoje é um indicador da confiança da economia brasileira num horizonte longo. No leilão, o Tesouro vendeu R$ 3,758 bilhões de LFT (títulos pós fixados) com prazo de vencimento em dezembro deste ano. "Estamos falando de um alongamento bastante significativo", disse. Segundo ele, a demanda dos investidores pelos títulos foi de duas e meia vezes maior que a oferta feita pelo Tesouro. "A demanda foi extremamente significativa e maior nos papéis longos", afirmou. Levy disse que pelo fato de a demanda ter sido maior pelos títulos mais longos, com prazo de vencimento em dezembro, o Tesouro preferiu recusar as ofertas para os papéis mais curtos, com vencimento em agosto deste ano. "Aproveitamos para validar este sinal da demanda", disse ele, referindo-se à venda dos papéis longos, com vencimento em dezembro. Joaquim Levy afirmou que a forte demanda pelos papéis refletiu no preço dos títulos vendidos. Segundo ele, o deságio da LFT vendida estava na Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima) em 1,08%. O mesmo papel foi vendido hoje com, deságio de 0,72%. O secretário disse que houve uma série de indicadores de confiança na economia brasileira. Citou a queda do dólar e resultado do leilão. Segundo ele, a prioridade na emissão de títulos será a de papéis que diminuam a volatilidade. "Não vamos forçar o mercado", disse. Ele informou ainda que o governo anterior deixou em caixa R$ 42 bilhões para honrar o pagamento de títlulos.