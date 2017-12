Venda de títulos públicos pela Internet em julho O secretário do Tesouro Nacional, Fábio Barbosa, confirmou que o Tesouro vai vender títulos pela Internet a partir de julho deste ano. A venda será em lotes pequenos, com títulos de prazos longos e o público-alvo será o de pessoas físicas. Ele também confirmou que o Tesouro pretende lançar títulos (também de prazos longos) corrigidos pelo IPCA, índice utilizado pelo governo como base do sistema de metas de inflação. Tal título, segundo ele, será importante principalmente para investidores que têm passivos de longo prazo, como fundos de pensão e seguradoras. O secretário adjunto do Tesouro, Rubens Sardenberg, disse que esse título corrigido pelo IPCA teria efeito também sobre as expectativas, justamente por ser base do sistema de metas de inflação, o que reforça o compromisso do governo com essa política. Veja mais informações no link abaixo.