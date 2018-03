Venda de veículo usado fica estável em maio ante abril As revendas independentes de veículos usados do Estado de São Paulo mantiveram vendas praticamente estáveis no mês de maio em relação ao mês anterior, com variação positiva de 0,23%, para 42.727 veículos. Comparadas a maio do ano passado, as vendas tiveram alta de 5,48%, conforme mostra uma pesquisa divulgada pela Assovesp/Sindiauto, entidades que representam as revendas independentes de veículos usados no Estado de São Paulo. Os modelos populares mantiveram a liderança, com 27.599 automóveis comercializados. No acumulado até maio, as vendas contabilizam 209.409 automóveis, com alta de 4,06% em relação ao mesmo período do ano passado. Os negócios financiados em automóveis registraram alta de 5% em maio sobre abril. O volume dos negócios financiados saiu da casa dos 58% no mês de abril para 63% em maio. Em relação aos caminhões, a pesquisa mostra aquecimento. Foram vendidos 10.473 caminhões usados em maio, número 0,69% maior do que em abril e 11,21% superior a maio de 2003. As vendas acumuladas de caminhões usados no ano (52.230 unidades) foram 7,6% maiores do que no mesmo período em 2003, segundo a Assovesp.