Venda de veículos comerciais leves é recorde em novembro O volume de vendas no varejo, de automóveis e veículos comerciais leves, de novembro foi o melhor para o mês em dez anos. Com 173.997 unidades vendidas, o resultado é 15,39% maior que no mesmo mês de 2005, quando foram comercializadas 150.795 unidades. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Já as vendas totais de veículos, que incluem automóveis de passeio, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários, somaram 306.265 unidades, um crescimento de 18,16% em comparação ante novembro do ano passado. No acumulado dos primeiros 11 meses do ano, as vendas somaram 2.952.714 unidades, com evolução de 17,06%. Segundo a Fenabrave, em novembro foram vendidos 6.592 caminhões, ante 7.051 unidades em outubro, uma queda de 6,51%. Comparando com o resultado de novembro do ano passado, registra-se um crescimento de 7,01%. No acumulado de 2006, foram vendidos 69.231 caminhões - queda de 4,14% frente ao mesmo período de 2005. O segmento de ônibus registrou aumento de 44,14% em novembro, sobre outubro, totalizando 1.907 unidades. Em relação a novembro do ano passado, verifica-se um incremento de 38,29%. No acumulado do ano, foram comercializados 16.971 unidades, com crescimento de 25,21%. Conforme a Fenabrave, este foi o melhor novembro e o melhor resultado acumulado, em dez anos, para o ramo de ônibus. O segmento de motos alcançou crescimento de 3,25%, saltando de 112.805 unidades, em outubro, para 116.475 em novembro. De janeiro a novembro de 2006, foram negociadas 1,156 milhão de unidades, ante 915.685 em igual intervalo do ano passado. A alta é de 26,26%. O ramo também apresentou os melhores resultados dos últimos dez anos, tanto em novembro quanto no acumulado. Estimativa As vendas totais de automóveis no Brasil devem crescer 14,5% em 2006, para 3,161 milhões de unidades, segundo projeção da Fenabrave. Para 2007, a entidade trabalha com projeção de alta de 9,10% sobre este ano, para 3,449 milhões de veículos. De acordo com o presidente da Fenabrave, Sérgio Reze, 2006 deverá ultrapassar 1997, que foi o melhor ano da indústria automobilística no Brasil. Segundo o executivo, a estabilidade política, econômica, queda dos juros, a expansão do financiamento, além da oferta de novos produtos levaram a esse quadro. Reze destaca, no entanto, que as projeções de 2006 para os segmentos de automóveis, comerciais leves e motocicletas também deverão ser ultrapassadas, considerando-se os números acumulados dos primeiros onze meses do ano. A entidade trabalha com aumento de 7,31% para automóveis e comerciais leves em 2006, para 1,792 milhão de unidades. Para motos, a projeção para este ano é de alta de 22,26%, para 1,256 milhão de unidades. A economista da MB Associados, Tereza Fernandes, disse que o crescimento previsto para 2006 e 2007 deve-se basicamente à expansão do crédito e ao alongamento dos prazos de financiamento. "Além disso, existe a expectativa de que os juros continuem caindo em 2007", afirmou. A introdução de novas tecnologias, como o motor bicombustível, é outro motivo que impulsiona as vendas de automóveis no Brasil, segundo Tereza. Matéria alterada às 15h49 para acréscimo de informações