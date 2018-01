Venda de veículos cresce 13% em fevereiro As vendas de veículos no mercado brasileiro no varejo (das concessionárias para os consumidores) totalizaram 122,5 mil unidades em fevereiro deste ano, um crescimento de 13% em relação ao mesmo mês de 2000, quando foram comercializadas 108 mil unidades. O resultado de fevereiro de 2001 foi praticamente igual ao de janeiro, quando o total comercializado atingiu 122,6 mil veículos. No acumulado do ano, as vendas no varejo somaram 245 mil unidades, um aumento de 26% em relação ao primeiro bimestre de 2000, quando foram comercializados 194 mil veículos. Os números forma divulgados esta manhã pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O total de veículos em estoque nos pátios das fábricas e das concessionárias passou de 144,1 mil unidades em 31 de janeiro, o equivalente a 36 dias de vendas, para 148,3 mil veículos em 28 de fevereiro, o correspondente ao mesmo número de dias de vendas.