Venda de veículos cresce 16% em fevereiro O aumento de 16,12% nas vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus na primeira quinzena de fevereiro ante igual período de janeiro, para 114.167 unidades, confirma a recuperação do setor, depois das fortes quedas no fim de 2008. Na comparação com igual período do ano passado, a alta foi de 6,52%, conforme dados divulgados ontem pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Para o consultor André Beer, o desempenho foi excepcional. Ele ressaltou que foram vendidos, em média, 9,5 mil veículos por dia. "Se mantida essa média diária, o setor poderá alcançar em 2009 o mesmo nível de 2007, o que é excelente." Nesse ritmo, diz o executivo, a indústria tem mais segurança para trabalhar. "As montadoras conseguem produzir de forma eficiente." Para ele, a recuperação é consequência da retomada do crédito, a juros mais baixos, e do incentivo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Já o analista de siderurgia da corretora Link, Leonardo Alves, não está tão otimista. Para ele, o avanço pode indicar a antecipação das compras, pois o fim da isenção do IPI está previsto para o fim de março.