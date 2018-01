Venda de veículos deve cair 20,6% em 2015, estima Anfavea

SÃO PAULO - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) anunciou nesta segunda-feira a revisão para baixo de suas projeções para produção e venda total de autoveículos novos em 2015 ante 2014. Foi a segunda revisão feita pela entidade neste ano.

A associação espera agora que a venda total de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus totalize 2,779 milhões de unidades neste ano, 20,6% a menos do que as 3,498 milhões vendidas em 2014. Até então, a entidade previa queda de 13,2% nos emplacamentos em 2015 ante 2014.

Essa queda será puxada principalmente pela retração de 41% projetada pela Anfavea para a venda de veículos pesados (caminhões e ônibus). A nova previsão é pior do que o recuo de 31,5% previsto até então pela associação. Para o segmento de leves, a entidade prevê agora recuo de 19,5%, estimativa mais pessimista do que o recuo de 12,3% projetado antes.

Produção. Com a retração prevista para os emplacamentos, a Anfavea prevê que a produção total de veículos vai totalizar 2,585 milhões de unidades neste ano, o equivalente a uma queda de 17,8% na comparação com 2014. Até então, a associação previa recuo de 10% na fabricação de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus no período.

Essa queda na produção será pressionada sobretudo pela retração de 32% prevista pela Anfavea para venda de veículos pesados neste ano, projeção pior do que o recuo de 22,5% estimado até então. Para o segmento de leves, a entidade prevê agora recuo de 17% na produção, retração maior do que a queda de 9,3% projetada até então.

Exportações e máquinas agrícolas. A entidade manteve suas projeções para desempenho das exportações em unidades, continuando a esperar alta de 1,1% em 2015 ante o ano passado. Também manteve a previsão de retração de 16% para produção de máquinas agrícolas e rodoviárias no período.