Venda de veículos em 2016 retrocede uma década, mostra prévia

A venda de veículos novos no Brasil caiu 20% em 2016, para 2,05 milhões de unidades, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, apontam números preliminares obtidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real da Agência Estado, com fontes do setor automotivo. Trata-se do menor volume desde 2006 e da quarta retração anual seguida. Os dados oficiais serão divulgados na quarta-feira, 4, pela associação de concessionários de veículos Fenabrave.

Entre os veículos leves, que consideram os segmentos de automóveis e comerciais leves e somam a maior fatia do mercado, os emplacamentos atingiram 1,98 milhão de unidades em 2016, recuo de 19,7% em comparação com o resultado do ano anterior.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Só em dezembro, foram vendidos 199.222 veículos leves, queda de 9,7% sobre o resultado alcançado em igual mês de 2015, mas crescimento de 14,8% em relação ao volume de novembro.

Os números definitivos serão divulgados amanhã pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A projeção mais recente da associação de concessionárias aponta para queda de 19,5% na venda de veículos leves.