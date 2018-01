Venda de veículos importados recua 14,5% em abril

SÃO PAULO - As vendas de automóveis e comerciais leves importados novos em abril caíram 2,3% ante março e recuaram 14,5% na comparação com igual mês do ano passado, divulgou nesta quinta-feira, 7, a Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa).

Em abril deste ano, as 28 marcas associadas à entidade emplacaram 6.748 unidades, ante 6.909 comercializadas em março e 7.897 vendidas em abril do ano passado. Com o resultado, a venda de importados acumula queda de 20,1% nos quatro primeiros meses do ano frente a igual período de 2014.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ainda estamos trabalhando com números muito baixos e, se não tivermos uma clara mensagem de que os ajustes fiscais necessários serão aprovados pelo Congresso, os resultados dos próximos meses seguirão essa mesma tendência", avaliou o presidente da Abeifa, Marcel Visconde, em nota à imprensa.