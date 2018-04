Venda de veículos no 1º semestre é recorde, aponta Anfavea

As vendas de veículos no mercado brasileiro somaram 300.157 unidades em junho deste ano, o que representa uma alta de 21,5% ante maio de 2009 e de 17,2% na comparação com junho de 2008. No acumulado do primeiro semestre deste ano, foram vendidos 1.449.787 veículos, equivalente a um acréscimo de 3% ante igual intervalo do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e confirmam recorde histórico de vendas em junho e nos seis primeiros meses deste ano.

As vendas de automóveis e veículos comerciais leves modelo bicombustível (flex fuel) somaram 1.230.994 no primeiro semestre deste ano, o equivalente a 88,3% das vendas no período. Entre janeiro e junho de 2008, a participação dos veículos flex nas vendas era de 87,2%. Apenas no mês de junho, as vendas de veículos nesta categoria totalizaram 260.208 unidades, com uma participação de 89,8% do total de veículos comercializados no mês passado.

Já a produção somou 283.875 unidades no sexto mês de 2009, com uma alta de 8,4% ante maio. Porém, em relação a junho de 2008, a produção de veículos caiu 8,2%. No acumulado de janeiro a junho deste ano, o setor produziu 1.463.707 veículos, o que representa uma retração de 13,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Exportações

Ainda segundo a Anfavea, as exportações do setor totalizaram US$ 610,008 milhões em junho, o que representa um avanço de 1,5% ante maio e queda de 52,7% na comparação com um ano antes. No mês passado, foram exportadas 38.503 unidades a outros países, com leve alta de 0,1% no confronto com maio e baixa de 4,7% ante junho de 2008.

No acumulado de janeiro a junho de 2009, as vendas externas caíram 51,1% ante igual período de 2008, para US$ 3,369 bilhões. No primeiro semestre deste ano, foram exportadas 199.052 unidades, o que traduz uma baixa de 47,8% ante o primeiro semestre de 2008.

Empregos

O setor automotivo encerrou o mês de junho empregando 119.511 pessoas, o que representa uma queda de 0,7% em relação a maio e de 5,6% ante mês idêntico do ano passado.

Em termos porcentuais, a maior baixa no número de empregados ficou com o segmento de máquinas agrícolas, cuja força de trabalho caiu 15,9% na comparação com junho de 2008, passando de 17.148 para 14.427vagas. Na mesma base de comparação, a área de veículos exibiu um declínio de 3,9% no contingente de empregados no período, saindo de 109.394 para 105.084 funcionários.