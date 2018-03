Venda de veículos no Japão tem maior alta em 37 anos

Segundo a Associação de Revendedores de Automóveis do Japão, o aumento nas vendas em novembro foi o maior desde dezembro de 1972, quando houve crescimento de 69,6%. Os dados não incluem vendas de minicarros ou minicaminhões. Essa foi a quarta alta seguida nas vendas mensais de veículos e ficou bem maior do que a de 12,6% registrada em outubro. As vendas da Toyota Motor mais do que dobraram em novembro, seguidas pelas da Honda, que tiveram aumento de 72,9%.

Apesar do crescimento, as vendas japonesas estão longe de uma recuperação completa, já que o aumento em novembro refletiu a base de comparação baixa de novembro de 2008, quando a crise financeira global prejudicou as vendas. O aumento das vendas também refletiu as entregas tardias de veículos que haviam sido encomendados logo depois que os estímulos do governo japonês foram introduzidos. O Japão implementou incentivos fiscais em abril deste ano e subsídios em junho.

As montadoras japonesas estão atentas à possibilidade de uma queda na demanda depois que os subsídios do governo forem retirados, em março de 2010. Os incentivos fiscais, porém, continuarão tendo efeito por três anos, a contar a partir de abril deste ano. Atualmente, as montadoras japonesas dependem fortemente das vendas domésticas, já que as exportações estão fracas por causa da crise econômica e da recente valorização do iene diante do dólar. Outra instituição do setor, a Associação de Miniveículos do Japão, informou que as vendas de miniveículos em novembro caíram 6,5% em comparação com o mesmo mês do ano passado, para 42.854 unidades. As informações são da Dow Jones.