Venda de veículos novos cai 25% em abril e setor revê projeções do ano

SÃO PAULO - As vendas de veículos novos em abril tombaram 25,19% em abril ante o mesmo mês do ano passado e caíram 6,53% em relação a março. Os números foram divulgados nesta terça-feira, 5, pela Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave). Com o resultado, os licenciamentos acumulam queda de 19,19% em 2015 até abril ante igual período de 2014.

Nos 20 dias úteis de abril, foram vendidos 219.350 automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões em todo o País, menos do que os 234.670 mil licenciados nos 22 dias de vendas em março e do que os 293.229 mil emplacados durante os 20 dias úteis de abril do ano passado. A diferença no número de dias de vendas se deu basicamente em razão dos feriados de Páscoa e de Tiradentes que ocorreram abril, ante nenhum feriado em março.

Projeções. A Fenabrave espera agora que os emplacamentos totais de veículos novos deverão somar 2,835 milhões de unidades em 2015, o equivalente a queda de 18,93% ante as 3,497 milhões de unidades vendidas o ano passado. A nova previsão é bem mais pessimista do que a retração de 10% estimada em março e do que o recuo de 0,53% projetado no início do ano.

Pelas novas previsões, o segmento de caminhões continua sendo o que deverá ter o pior desempenho. A Fenabrave prevê que as vendas de pesados deverão cair 41% em 2015 frente a 2014, ante estimativas anteriores de recuos de 10,5% (março) e de 1,2% (janeiro).

Já para o segmento automóveis e comerciais leves juntos, a Fenabrave projeta agora retração de 18%, maior do que os recuos de 10% estimado em março e de 0,5% projetado no início do ano. Só para automóveis, a nova previsão da entidade é de queda de 18,28% nas vendas neste ano, enquanto para comerciais leves, retração de 16,51%.

Segmentos. O segmento de pesados foi, em abril, mais uma vez o que apresentou pior desempenho nas vendas. Os emplacamentos de caminhões e ônibus juntos caíram 10,96% ante março e recuaram 42,64% igual mês do ano passado. Com o resultado, ele acumula recuo de 35,44% nos quatro primeiros meses de 2015 na comparação com igual período do ano passado. De acordo com a Fenabrave, em abril, foram vendidos 1.939 ônibus, o equivalente a queda de 11,66% em relação a março e retração de 25,59% ante igual mês de 2014.

As vendas de automóveis e comerciais leves, por sua vez, caíram 6,36% em abril ante março e se retraíram 24,35% ante igual mês de 2014. Com isso, acumulam queda de 18,39% nos quatro primeiros meses de 2015. No mês passado, foram emplacados 179.204 automóveis, quedas de 5,62% na variação mensal e de 23,73% na anual. Com o resultado, as vendas de carros acumulam queda de 18,03% nos quatro primeiros meses de 2015.

Somando motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos, o total de emplacamentos em abril chegou a 343.049 unidades, o que corresponde a quedas de 8,91% ante março e de 21,8% ante um ano atrás. Com o resultado, as vendas totais do setor de distribuição de veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários, máquinas agrícolas e outros, como carretinhas para transporte) acumulam queda de 16,63% em 2015 até abril, na comparação com igual período do ano passado.