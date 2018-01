Venda de veículos novos cai 38,8% e tem pior janeiro desde 2007

Depois de ter terminado 2015 com a terceira queda seguida nas vendas, o mercado brasileiro de veículos novos começou 2016 com o pior de janeiro desde 2007, mostram dados divulgados pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram 155.300 unidades vendidas no mês passado, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume representa retração de 38,81% em relação a janeiro de 2015 e baixa de 31,82% ante dezembro.

As fortes baixas logo no começo do ano representam um mau sinal para as entidades representativas do setor automotivo. No fim do ano passado, a Fenabrave divulgou que sua previsão para 2016 é de uma queda de 5,8% em relação ao patamar de 2015, bem abaixo das retrações verificadas já em janeiro. No caso da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a projeção é de 7,5%. Em 2015, as vendas recuaram 26,5%, o maior declínio desde 1987 e o terceiro seguido na comparação anual, segundo a Fenabrave.

Por segmento, os emplacamentos de automóveis e comerciais leves, juntos, somaram 149.699 unidades, queda de 38,62% em comparação com janeiro do ano passado e tombo de 32,15% em relação ao volume de dezembro. Só os automóveis atingiram 131.272 emplacamentos em janeiro deste ano, baixa de 36,33% sobre igual mês de 2015 e retração de 32,05% ante dezembro. A venda de comerciais leves, por sua vez, registrou 18.427 unidades, queda de 51,15% ante janeiro do ano passado e baixa de 32,84% sobre o último mês de 2015.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os pesados, os caminhões somaram 4.348 unidades vendidas, o menor nível da série histórica da Fenabrave, que compila os dados desde 2002. O volume representa queda de 43,36% em relação a janeiro de 2015 e baixa de 22,05% em comparação com dezembro de 2015. No caso dos ônibus, as vendas atingiram 1.253 unidades, declínio de 43,79% ante janeiro do ano passado e tombo de 19,47% em comparação com o mês anterior.