Na contramão do mercado, vendas de modelo da Jeep crescem 333% em maio

A venda de automóveis e comerciais leves no Brasil pelas empresas associadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa) cresceu 24,8% em maio ante abril, principalmente em razão do aumento de 243,4% nas vendas da Jeep no período. O crescimento expressivo da marca foi puxado pelo avanço de 333% nos emplacamentos do modelo Jeep Renegade, que foi lançado em abril no País. O modelo é produzido na fábrica da Jeep em Goiana (PE).

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 10, pela Abeifa, que calculou um avanço de 13,3% nas vendas em relação ao mesmo mês do ano passado. Originalmente, a entidade representava apenas as concessionárias de importados, mas, no começo do ano passado, alterou seu estatuto e passou a considerar empresas que têm fábricas no Brasil, como a Jeep, BMW, Chery e Suzuki. A mudança foi feita para que a associação não perdesse afiliadas que passaram a produzir veículos no País.

Em maio, a Jeep vendeu 2.792 unidades no País, das quais 2.492 são apenas do Renegade. Esse movimento de alta das vendas da montadora começou em abril deste ano, quando a marca vendeu 813 veículos, sendo 575 referentes apenas ao novo SUV. Sem as vendas do novo modelo, números da Abeifa mostram que as vendas totais de automóveis e comerciais leves importados no País em maio teriam caído 12% em relação a abril e 20,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

No total, as 28 marcas associadas à entidade emplacaram 8.422 unidades, mais do que as 6.748 unidades vendidas em abril e do que as 7.431 comercializadas em maio do ano passado. Com o desempenho turbinado pelo Jeep Renegade no mês passado, a venda de veículos pelas associadas da Abeifa no Brasil diminuiu a intensidade da queda no acumulado do ano para 14% até maio, número abaixo dos 20,1% registrados até abril.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Os números mostram que tivemos um crescimento muito específico em maio. Se analisarmos pontualmente, vemos que estando gozando de um modelo novo de trabalho, com fato relevante de que bons produtos e bons lançamentos contribuem para melhorar o desempenho do setor", avaliou o presidente da Abeifa, Marcel Visconde, em entrevista à imprensa após apresentar os dados. Ele ponderou, contudo, que um "olhar mais clínico" denota que o cenário para o segmento não mudou.

"O diagnóstico agora é de dificuldade. A crise setorial que havíamos apontado tempos atrás se sincronizou e estamos em uma fase bastante aguda neste momento", afirmou. Com queda acumulada de 14% nas vendas até maio, o executivo avaliou que o primeiro semestre será perdido.

Segundo ele, ainda há espaço para piora, mas somente no segundo semestre será possível ver sinais mais claros se o cenário vai piorar ou melhorar. "Neste momento, não temos elementos macroeconômicos de que vamos mudar no curto prazo", ponderou. O presidente da Abeifa comentou que a recessão na economia brasileira e, consequentemente, a crise no setor automotivo, tem provocado redução no número de revendas e no quadro de funcionários de forma sistemática.

"Não estamos imunes à crise", afirmou, informando não ter números de fechamentos de concessionárias ou demissões no segmento de importados. De acordo com ele, os estoques estão altos. Na Kia, por exemplo, são equivalentes a 4 meses e meio de vendas, enquanto, na JAC Motors, a 2 meses.

Dólar. Visconde comentou ainda que a variação cambial nos últimos meses tem complicado bastante o planejamento de compra e vendas das concessionárias. Ele destacou que, mesmo com a alta do dólar, está "muito difícil" repassar o aumento de custos aos preços. "O consumidor hoje está ávido por ofertas, por negociações. Está todo mundo brigando pelo mesmo consumidor. Então, estamos olhando muito menos a margem de lucro e mais propriamente a venda", justificou.