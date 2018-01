Venda de veículos novos recua 27,5% em maio

As vendas de veículos novos em maio caíram 3,04% ante abril e tombaram 27,49% na comparação com o mesmo mês do ano passado, divulgou nesta segunda-feira, 1º, a Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave). Com o resultado, os licenciamentos acumulam queda de 20,93% nos cinco primeiros meses deste ano ante igual período de 2014.

De acordo com dados da Fenabrave, nos 20 dias úteis de maio, foram vendidos 212.713 automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões novos em todo o País, quantidade menor do que os 219.371 licenciados nos 20 dias de vendas de abril e do que os 293.344 veículos emplacados durante os 21 dias úteis de maio do ano passado. Os números aproximados tinham sido adiantados pelo 'Broadcast', serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, com base nos dados do Renavam.

Segmentos. O segmento de pesados apresentou mais uma vez o pior desempenho nas vendas. Em maio, os emplacamentos de caminhões e ônibus juntos caíram 0,14% na comparação com abril e recuaram 49,96% ante o mesmo mês do ano passado. Com o resultado, as vendas de pesados acumulam recuo de 38,77% nos cinco primeiros meses de 2015, na comparação com igual intervalo de tempo do ano passado.

Segundo a Fenabrave, em maio, foram vendidos 1.711 ônibus, o equivalente a quedas de 11,8% em relação a abril e de 36,23% ante maio de 2014. No acumulado do ano até maio, os licenciamentos de ônibus caem 24,75%. Já os emplacamentos de caminhões somaram 6.024 unidades, alta de 3,75% na variação mensal, mas queda de 52,85% frente um ano atrás. Com o resultado, a venda de caminhões acumula retração de 42,24% nos cinco primeiros meses deste ano.

As vendas de automóveis e comerciais leves juntos, por sua vez, caíram 3,14% em maio ante abril e 26,24% na comparação com o mesmo mês de 2014. Com isso, os emplacamentos acumulam queda de 20,02% em 2015. Em maio, foram emplacados 175.636 automóveis, baixas de 2% na variação mensal e de 24,5% na anual. No ano, acumulam tombo de 19,37%. Já a venda de comerciais leves caiu 9,44% em maio ante abril e 35,17% ante maio de 2014, ao somarem 29.342 unidades. No ano, acumulam recuo de 23,41% até maio.

Motos e implementos. Somando motocicletas, implementos rodoviários, máquinas agrícolas e outros veículos, o total de emplacamentos em maio chegou a 333.806 unidades, quedas de 2,7% em relação a abril e de 24,15% ante um ano atrás. Com o resultado, as vendas totais do setor de distribuição de veículos acumulam retração de 18,2% em 2015 até maio, na comparação com igual período de 2014.