Venda de veículos novos sobe 12% em novembro

A venda de veículos novos no Brasil voltou a subir em novembro, com crescimento de 12,01% em relação a outubro, mostram dados divulgados pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram 178.141 unidades vendidas no mês, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Tanto novembro quanto outubro contaram com 20 dias úteis. As vendas haviam caído na comparação entre outubro e setembro.

O volume, no entanto, apresenta queda de 8,74% em comparação com novembro do ano passado. No acumulado de janeiro a novembro, os emplacamentos somam 1,845 milhão de unidades, retração de 21,16% sobre o resultado alcançado em igual intervalo do ano passado.

Os segmentos de automóveis e comerciais leves, que representam a maior fatia do mercado, registraram a venda de 173.561 unidades no penúltimo mês do ano, alta de 12,07% ante o volume de outubro, mas baixa de 8,33% em relação a novembro de 2015. Com isso, foram vendidas, no acumulado de 2016, 1,787 milhão de unidades, queda de 20,78% na comparação com igual período do ano passado.

Entre os pesados, os emplacamentos de caminhões somaram 3.799 unidades em novembro, crescimento de 10,53% ante o número registrado em outubro, porém recuo de 20,16% sobre o volume de novembro do ano passado. No acumulado do ano, as vendas caem 30,73%, para 45.848 unidades.

No caso dos ônibus, foram vendidas 801 unidades, expansão de 5,81% em relação ao volume de outubro, mas queda de 28,55% ante igual mês do ano passado. Com isso, de janeiro a novembro, os emplacamentos de ônibus somam 12.714 unidades, contração de 32,32% ante o resultado de igual período de 2015.