Venda de veículos novos tem queda de 13,4%

Só em automóveis e comerciais leves foram 133,7 mil unidades, queda de 13,9% ante o mesmo período do mês passado e de 4,4% em relação aos números de um ano atrás, segundo dados parciais do mercado.

No acumulado do ano, as vendas totais somam 1,94 milhão de unidades, 3,2% a mais que em igual intervalo do ano passado. Apesar da queda nos primeiros 15 dias, a indústria prevê para o mês vendas de 355 mil veículos, ante 318 mil em junho e 364,2 mil em julho de 2012.

O setor automobilístico iniciou julho com estoques de 415,3 mil veículos, o equivalente a 39 dias de vendas. No mês anterior, fábricas e revendas contabilizavam 385,3 mil carros nos pátios, suficientes para 36 dias de vendas.

Férias coletivas. Pelo menos uma montadora, a General Motors, dará férias coletivas aos 750 funcionários da linha de produção do modelo Classic, em São José dos Campos (SP), "com o objetivo de ajustar sua produção à demanda do mercado", segundo informou a empresa. Eles ficarão em casa de 22 a 4 de agosto.

A Volkswagen também iniciou ontem, 15, período de dez dias de férias coletivas para 1,7 mil funcionários da fábrica de São Bernardo do Campo (SP), mas, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC o motivo é um ajuste na linha de produção da picape Saveiro. A empresa confirma a parada, mas apenas diz tratar-se de "ajustes técnicos em parte da linha de montagem na unidade Anchieta".

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim (MG) a Fiat chegou a cogitar uma paralisação de dez dias neste mês, mas depois optou por paralisações pontuais. Ontem, 15, e hoje, 16, a fábrica mineira está parada em razão de feriado local.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.