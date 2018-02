Venda de veículos tem queda de 23% no ano

As vendas de veículos novos em agosto caíram 11,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, mas foram 1,37% superiores ao volume de julho, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Foram vendidos no País 183,9 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus no mês passado. Em agosto de 2015 os negócios somaram 207,2 mil unidades e, em julho passado, 181,4 mil unidades.

No acumulado de janeiro a agosto, as vendas da indústria automobilística estão 23% inferiores ao número de veículos comercializados no mesmo intervalo do ano passado, com 1,348 milhão de unidades.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Média diária. Na comparação mensal, apesar da alta de 1,37% em relação a julho, o resultado é negativo quando confrontada com a venda diária, pois agosto teve 23 dias úteis, enquanto julho teve 21. Nesse comparativo, há uma queda de 7,4%. Já em relação a agosto de 2015, que também teve 21 dias úteis, a queda é de 20%.

A General Motors manteve a liderança de mercado no mês, com 30,7 mil automóveis e comerciais leves vendidos, seguida por Fiat, com 29,5 mil e Volkswagen, com 18,6 mil.

Os dez modelos mais vendidos no mês foram:

Chevrolet Onix (12,4 mil unidades)

Hyundai HB20 (10,2 mil)

Ford Ka (7 mil)

Fiat Palio (6,7 mil)

Renault Sandero (6,6 mil)

Toyota Corolla (6 mil)

Fiat Strada (6 mil)

Chevrolet Prisma (5,8 mil)

Honda HR-V (4,9 mil)

Volkswagen Gol (4,5 mil)