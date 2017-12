Em meio à crise no setor, venda de veículos usados cresce 4,1% no primeiro semestre

Em meio a um cenário de queda nos emplacamentos de veículos novos, as vendas de seminovos e usados cresceram 4,1% no primeiro semestre deste ano em relação a igual período de 2014, mostram dados são da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), divulgados nesta segunda-feira, 13.

De janeiro a junho, foram comercializados 4,979 milhões de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus usados, ante 4,783 milhões nos seis primeiros meses de 2014. Apenas em junho, foram vendidos 887,8 mil veículos, 3,97% a mais do que em maio. Na comparação com junho do ano passado, quando as vendas foram prejudicadas pela Copa do Mundo, o crescimento foi de 18,02%.

Em nota, a Fenauto destaca que os números mostram que o ritmo de comercialização de usados vem se mantendo "estável em patamares positivos", apesar o cenário de crise do setor. "(A federação) está satisfeita com os resultados obtidos, em meio a um cenário econômico difícil enfrentado por praticamente todos os segmentos da sociedade", ressaltou o presidente da entidade, Ilídio dos Santos.

Novos. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) mostram que os emplacamentos de veículos novos caíram 20,7% no primeiro semestre deste ano, ao totalizar 1,318 milhões de unidades. Somente em junho, foram emplacados 212,5 mil veículos, quedas de 0,1% ante maio e de 19,4% na comparação com junho de 2014.