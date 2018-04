Venda de veículos usados em SP cai 3,59% em junho

Na relação de junho de 2009 ante junho de 2008, as vendas de carros usados caíram 23,05% e, no acumulado dos seis primeiros meses deste ano, há uma queda de 19,9%, para 832.372 autos usados, segundo o Sindiauto/Assovesp.

De todas as compras feitas em junho, 77,23% englobaram carros populares (106.229 unidades). Considerando somente os negócios envolvendo carros deste segmento, houve uma queda média de 2,82% em junho no confronto com maio.

Em junho, 58% do comércio de veículos foi financiado, ante uma média de 53% em maio. O prazo médio do financiamento aumentou, saindo de 40 meses em maio para 44 meses em junho. O saldo médio financiado atingiu 65%, superior à marca de maio, que havia sido de 60%. As trocas de autos ficaram em 52% dos negócios no mês passado, ante 42% no mês anterior.