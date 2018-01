Venda do banco do Espírito Santo é suspensa pela Justiça O leilão de privatização do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), marcado para o dia 13 de dezembro, está suspenso. A 7ª Vara da Justiça Federal concedeu liminar ao Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários) que entrou com ação apontando irregularidades no processo privatização do Banestes, logo após a divulgação do edital de venda do banco, anunciado em 28 de novembro. "Foi uma vitória", afirmou o presidente do sindicato Carlos Pereira Araújo. O secretário de Fazenda do Estado e presidente do banco, João Luiz de Menezes Tovar, afirmou que o governo estadual, acionista majoritário do banco, vai recorrer da decisão. "Já estamos com o recurso pronto e será enviado à Justiça no decorrer desta semana" disse. O presidente do banco afirmou que o leilão ainda está marcado para o dia 13 de dezembro e não está previsto adiamento do cronograma de venda. "Estamos na expectativa de uma decisão favorável (da Justiça). Todos os pontos que nos acusam são defensáveis", disse. Entre as irregularidades apontadas pelo Sindibancários no processo de privatização está a contratação da empresa Fundação de Ensino Científico e Tecnológico (Finatec), ligada à Universidade de Brasília (Unb), para auxiliar o processo de preparação para a venda do banco. A empresa foi contratada sem licitação pelo governo do Espírito Santo, de acordo com a entidade. Outro ponto abordado pela organização foi o prazo de pré-qualificação, de 11 dias, considerado pequeno para uma privatização deste porte. O governo estadual já havia lançado dois outros editais de preparação de venda, um em abril e outro em junho: ambos foram contestados na Justiça pelo sindicato. Segundo o Sindibancários, o governador eleito do estado Paulo Hartung (PSB) apoiou a entidade, sendo contrário à privatização do Banestes. Na fase de pré-qualificação, os bancos Safra, Itaú e Bradesco demonstraram interesse pelo Banestes. O preço mínimo para a venda do banco foi estipulado em R$ 347 milhões. Segundo o presidente do Sindibancários, a organização entrará esta semana com uma nova ação contestando o edital de privatização do banco. "Esta ação será especificamente contra o edital" disse, sem antecipar quais pontos do edital seriam questionados.