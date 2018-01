Venda do comércio cai 2,72% em setembro ante set/2002 O volume de venda do comércio varejista caiu 2,72% em setembro ante igual mês do ano passado. A informação foi divulgada pelo IBGE. O Instituto destaca que embora as vendas permaneçam em queda, o desempenho de setembro foi menos da metade que a queda registrada em agosto na mesma comparação (-5,81%). Na pesquisa de comércio, o IBGE não compara o volume de vendas ante o mês anterior. De janeiro a setembro deste ano, as vendas do comércio acumulam queda de 5,18%. Já nos últimos 12 meses até setembro, a taxa é negativa em 4,25%. A receita nominal de vendas, por sua vez, subiu em setembro 14,47% ante igual mês do ano passado, devido a efeitos de inflação no período. No acumulado do ano, a receita de vendas registra alta de 14,54%, e elevação de 13,43% no acumulado dos últimos 12 meses. O IBGE informa que quatro das cinco atividades que compõem o resultado do setor varejista continuaram registrando quedas no volume de vendas em setembro, ante setembro do ano anterior. É o caso de combustíveis e lubrificantes (-7,84%); hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-3,60%); tecidos, vestuário e calçados (-3,35%); e demais artigos de uso pessoal e doméstico (-1,84%). O único crescimento do mês ocorreu em móveis e eletrodomésticos (+6,99%).