Venda do manual da Unicamp até sexta-feira Vence sexta-feira, dia 28 de setembro, o prazo para os vestibulandos comprarem o manual da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O manual pode ser comprada nas agências credenciadas do Banespa e do Santander por R$ 10,00. Nos dias 29 e 30 de setembro, os candidatos podem se inscrever para o vestibular da instituição em seis capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro e em 11 cidades do Estado de São Paulo: Campinas, Santo André, Bauru, Jundiaí, Limeira, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. A prova da primeira fase do vestibular está marcada para 25 de novembro. O candidato que comprar o manual deve preencher a ficha e pagar a taxa de inscrição de R$ 75,00 em qualquer agência Banespa ou do Santander. Nos dois dias previstos para a inscrição, o candidato deverá apresentar a ficha de inscrição preenchida e autenticada pelo banco, juntamente com o RG e uma foto 3x4 recente. Outras informações sobre o vestibular da Unicamp estão disponíveis no site da instituição (veja o link abaixo) ou podem ser obtidas também pelos telefones (0xx19) 3289-3130 e 3788-7440.