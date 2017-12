Venda e locação de imóveis despencam em SP em 2003 O volume de contratos de compra e venda de imóveis usados firmados no ano passado no município de São Paulo encerrou o ano com queda acumulada de 38,2% em comparação a fevereiro, quando o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci) retomou a pesquisa mensal sobre o mercado imobiliário da Capital. O pior desempenho, segundo o Creci, foi registrado em outubro, com queda de 18% no volume de vendas em relação ao mês anterior. De acordo com o levantamento, o ano passado também foi ruim para o mercado de locação em São Paulo. De fevereiro a dezembro, foram assinados 34,24% menos contratos que o total de negócios que estavam em andamento até o segundo mês do ano. Em dezembro, o índice de vendas de imóveis caiu de 0,3582 para 0,3582, queda influenciada principalmente pela escassez de crédito para financiamento imobiliário. Para atestar o impacto da falta de crédito no mercado imobiliário, o Creci comparou o volume de imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal (CEF) nos meses de fevereiro e dezembro. No início do ano passado, 13,67% das casas ou apartamentos comercializados na Capital foram financiados; no último mês de 2003, o porcentual caiu a 10,40%. Já os contratos de consórcio apresentaram crescimento na comparação entre fevereiro e dezembro: passaram de 0,72% para 1,6% das vendas. Segundo a pesquisa do Creci, realizada junto a 370 imobiliárias que atuam na capital, 76,8% dos imóveis foram negociados à vista. Preços No último mês do ano, os preços médios de venda de apartamentos e casas caiu em boa parte dos segmentos pesquisados. No segmento de apartamentos, a maior desvalorização foi registrada na região que engloba bairros como Vila Sônia e Pompéia em apartamentos de padrão médio e construídos entre 8 e 14 anos. Ali, o preço do metro quadrado passou de R$ 1.795,50 em novembro para R$ 1.577,15 em dezembro. Já no mercado de casas, a maior queda de preços foi verificada na região que inclui bairros como Mirandópolis e Vila Mascote. Na área, imóveis de padrão standard construídos há mais de 15 anos foram negociados com preço de metro quadrado a R$ 783,73 em dezembro, ante R$ 896,69 cobrados no mês anterior. Locação Em dezembro, de acordo com o Creci, o índice de locação de imóveis na Capital foi de 1,7811, 17,24% inferior ao registrado em novembro (2,1521). No período, as 370 imobiliárias fecharam 659 contratos de aluguel, dos quais 359 referentes a casas e 300, a apartamentos. As ações de despejo, por sua vez, foram menores no último mês do ano: 4.024 em dezembro, ante as 4.336 registradas no mês anterior, segundo dados do Departamento Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.