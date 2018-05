Venda em supermercados cai 2,71% em junho ante maio As vendas reais do setor supermercadista registraram alta de 7,33% em junho em relação a igual mês de 2012, de acordo com o Índice Nacional de Vendas divulgado nesta quarta-feira, 31, pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Na comparação com maio deste ano, entretanto, o indicador aponta queda de 2,71%.