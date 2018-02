Venda mundial de celulares cresceu 12,4% em 2007 O mercado mundial de celulares totalizou no ano passado 1,144 bilhão de aparelhos comercializados, o correspondente a um avanço de 12,4% sobre 2006, conforme dados da consultoria IDC. Segundo a pesquisa Worldwide Mobile Phone Tracker, o setor bateu um recorde ao embarcar 334 milhões de dispositivos móveis no quarto trimestre de 2007, número 11,6% maior sobre igual intervalo de 2006. A Nokia voltou a liderar as vendas globais no período, mas a Samsung, que nas últimas medições figurava na terceira posição, galgou um degrau e superou a Motorola. Ainda que o volume de celulares embarcados no trimestre final de 2007 tenha sido recorde, seu crescimento foi inferior à variação de 18% a 30% registrada em períodos equivalentes nos três últimos anos, ponderou Ryan Reith, analista-sênior que liderou a pesquisa do IDC. Primeira colocada do ranking, a Nokia registrou no quarto trimestre 40% de participação de mercado, com vendas de 133,5 milhões aparelhos celulares. Trata-se de um avanço de 26,5% sobre intervalo correspondente de 2006. A Samsung tomou da Motorola a segunda colocação com embarques de 46,3 milhões de terminais, alta de 40,7% em 12 meses. Com isso, a empresa amealhou 13,9% do mercado no trimestre que fechou 2007. A Motorola registrou 40,9 milhões de aparelhos, baixa de 37,8% sobre as remessas do quarto trimestre de 2006. A fabricante ficou com 12,2% do mercado de celulares.