Venda no varejo cresce pela 1.ª vez em 7 meses

As vendas no varejo cresceram 1% nos EUA em janeiro, o primeiro aumento em sete meses. O dado contrariou a expectativa média de economistas consultados pela Dow Jones, que era de declínio de 0,8%. Uma surpresa em meio à recessão, o aumento parece ser mais uma correção em relação às fortes quedas registradas anteriormente do que uma recuperação do gasto pelos consumidores. As vendas em dezembro diminuíram 3,0%, uma revisão em baixa em relação ao recuo de 2,7% registrado anteriormente. As vendas em novembro caíram 2,4% e em outubro, 3,4%.